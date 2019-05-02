Изумительные фото природы Японии (Фото)

Японский фотограф под ником puraten10 фотографирует пейзажи Фукуоки - префектуры на острове Кюсю, известной своими древними храмами и отличными пляжами. Но, глядя на цветение сакуры и ярко-голубых цветов немофилы, понимаешь, что природа - главное украшение этого края. Сам фотограф считает, что эти пейзажи "освежают и лечат душу" — и с ним нельзя не согласиться!