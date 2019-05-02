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Четверг, 02.05.2019
Изумительные фото природы Японии (Фото)
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Изумительные фото природы Японии (Фото)

Японский фотограф под ником puraten10 фотографирует пейзажи Фукуоки - префектуры на острове Кюсю, известной своими древними храмами и отличными пляжами. Но, глядя на цветение сакуры и ярко-голубых цветов немофилы, понимаешь, что природа - главное украшение этого края. Сам фотограф считает, что эти пейзажи "освежают и лечат душу" — и с ним нельзя не согласиться!
newsyou.info
Фото: Instagram
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Япония, Красота, Путешествия, Фотографии, Природа, Фотограф, Сакуры, Потрясающая природа, puraten.
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