Пара путешественников поделилась душераздирающеми фотографиями

Пара путешественников поделилась душераздирающей фотографией знаменитого пляжа с "розовым песком", покрытого мусором, сравнив теперешнее состояние пляжа со снимком, который они сделали здесь же в 2018 году.