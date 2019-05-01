Необычные факты о достопримечательностях, которые стоит знать путешественнику Многие из самых известных достопримечательностей во всем мире являются знаковыми символами минувших времен и кажется, что о них известно уже все. Тем не менее, несмотря на всю их популярность, есть некоторые уникальные, но малоизвестные факты об этих всемирно известных достопримечательностях, привлекающих туристов со всех уголков земного шара.