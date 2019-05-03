Заядлому путешественнику: древние места, которые стоит посетить (Фото) Здания - это самые впечатляющие и массивные произведения искусства, которые есть у человечества. Они, конечно, требуют вливания огромных сумм денег, но зато результат того стоит. В готовых шедеврах архитектурного искусства даже просто ходить приятно, а уж жить и подавно.