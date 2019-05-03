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Воскресенье, 05.05.2019
Заядлому путешественнику: древние места, которые стоит посетить (Фото)
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Заядлому путешественнику: древние места, которые стоит посетить (Фото)

Здания - это самые впечатляющие и массивные произведения искусства, которые есть у человечества. Они, конечно, требуют вливания огромных сумм денег, но зато результат того стоит. В готовых шедеврах архитектурного искусства даже просто ходить приятно, а уж жить и подавно.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Путешествие, Архитектура, Места, Вояж, Древние места.
21:38 Пт, 3 Май 2019 Телеграф
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