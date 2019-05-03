В Нидерландах расцвели миллионы разноцветных тюльпанов (Фото) Каждый год в середине апреля в Нидерландах наступает сказочная пора, и европейская страна расцветает множеством красок - в это время одновременно зацветают несколько миллионов тюльпанов.