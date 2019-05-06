Зеленый оазис: поглощенная природой рыбацкая деревня (Фото)

Природа неизменно заполняет пустоту. Очередное доказательство этого утверждения представил фотограф Тан Юйхун. Он запечатлел заброшенную рыбацкую деревню на острове Goqui, который входит в состав 400 островов Шэнси, Китай. Здесь покинутые дома, жители которых перебрались на материк, стремительно поглощаются местной растительностью. Вскоре эту деревню в буквальном смысле можно будет назвать самой зеленой в мире.