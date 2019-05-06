Скачать
Понедельник, 06.05.2019
Зеленый оазис: поглощенная природой рыбацкая деревня (Фото)
1 / 13

Зеленый оазис: поглощенная природой рыбацкая деревня (Фото)

Природа неизменно заполняет пустоту. Очередное доказательство этого утверждения представил фотограф Тан Юйхун. Он запечатлел заброшенную рыбацкую деревню на острове Goqui, который входит в состав 400 островов Шэнси, Китай. Здесь покинутые дома, жители которых перебрались на материк, стремительно поглощаются местной растительностью. Вскоре эту деревню в буквальном смысле можно будет назвать самой зеленой в мире.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Китай, Остров, Природа, Деревня, Рыбацкая деревня, Тан Юйхун, Goqui.
00:29 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь