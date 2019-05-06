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Понедельник, 06.05.2019
Снимки, которые показывают мировые достопримечательности с другой стороны (Фото)
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Снимки, которые показывают мировые достопримечательности с другой стороны (Фото)

Вы когда-нибудь задумывались, какой вид открывается по обратную сторону знаменитых достопримечательностей? Оливер Кертис (Oliver Curtis) - английский фотограф, который в течение 4 лет путешествовал по миру, пополняя новыми снимками свой фотопроект под названием "Кругом!" (Volte-face). Проект представляет собой серию снимков, сделанных им в самых фотографируемых исторических местах, зданиях и памятниках мира, но в противоположном направлении - без самих достопримечательностей.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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