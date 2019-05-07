Чикаго глазами городского исследователя из штата Иллинойс (Фото) Ник Кроуфорд (Nick Crawford) — талантливый фотограф-самоучка и городской исследователь из Чикаго, штат Иллинойс. Он фокусируется в основном на городской и уличной фотографии. У Ника более 76 000 подписчиков в Instagram.