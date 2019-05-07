Милые корги к десерту: почему стоит посетить особенное кафе в Бангкоке

В Бангкоке, Таиланд, есть кафе, где входящих в помещение посетителей сразу же встречают 12 очаровательных корги. Кафе под названием Corgi In The Garden ("Корги в саду") быстро стало популярным среди туристов и местных жителей, и это неудивительно, поскольку в стране в настоящее время наблюдается огромный всплеск популярности этих собачек с короткими ножками