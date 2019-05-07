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Среда, 08.05.2019
Милые корги к десерту: почему стоит посетить особенное кафе в Бангкоке
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Милые корги к десерту: почему стоит посетить особенное кафе в Бангкоке

В Бангкоке, Таиланд, есть кафе, где входящих в помещение посетителей сразу же встречают 12 очаровательных корги. Кафе под названием Corgi In The Garden ("Корги в саду") быстро стало популярным среди туристов и местных жителей, и это неудивительно, поскольку в стране в настоящее время наблюдается огромный всплеск популярности этих собачек с короткими ножками
bugaga.ru
Фото: Instagram
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Танчанок Канаваонг, Кафе с корги, Tanchanok Kanawaong, Corgi In The Garden, Корги в саду.
21:02 Вт, 7 Май 2019 Телеграф
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