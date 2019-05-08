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Среда, 08.05.2019
Вьетнам - город многофункциональный: "логистика" от мастеров перевозок
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Вьетнам - город многофункциональный: "логистика" от мастеров перевозок

Если вас когда-либо разочаровывала служба доставки, то Вьетнам вам вряд ли понравится. Здесь все передвижение по городу происходит на мопедах и скутерах. Нужно ли вам довезти годовалого ребенка к бабушке или отвезти из фермы в центр города 30 дюжин яиц, вам придется воспользоваться двухколесным транспортом.
kulturologia.ru
Фото: kulturologia.ru
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