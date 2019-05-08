Вьетнам - город многофункциональный: "логистика" от мастеров перевозок Если вас когда-либо разочаровывала служба доставки, то Вьетнам вам вряд ли понравится. Здесь все передвижение по городу происходит на мопедах и скутерах. Нужно ли вам довезти годовалого ребенка к бабушке или отвезти из фермы в центр города 30 дюжин яиц, вам придется воспользоваться двухколесным транспортом.