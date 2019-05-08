Воздушные пейзажи: Нидерланды с высоты птичьего полета (Фото) Эрик Крюгерс (Erik Krugers) — талантливый фотограф-самоучка, оператор дрона и авантюрист из Нидерландов. Он фокусируется в основном на ландшафтной и аэрофотосъемке. Эрик путешествует по всем Нидерландам, чтобы запечатлеть захватывающие воздушные пейзажи.