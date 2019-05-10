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Пятница, 10.05.2019
Поспешите: популярные города, которые рискуют оказаться под водой
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Поспешите: популярные города, которые рискуют оказаться под водой

Глобальные температуры и уровень моря растут. Низменные прибрежные города уже испытывают разрушительные наводнения и работают над созданием креативных решений для борьбы с приливами. Некоторые города тонут из-за повышения уровня моря, медленно вторгающегося на их берега, в то время как другие тонут из-за чрезмерной закачки грунтовых вод, что приводит к изменению давления и объема, что приводит к погружению земли под воду.
fullpicture.ru
Фото: pixabay.com
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12:28 Сегодня Телеграф
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