Поспешите: популярные города, которые рискуют оказаться под водой Глобальные температуры и уровень моря растут. Низменные прибрежные города уже испытывают разрушительные наводнения и работают над созданием креативных решений для борьбы с приливами. Некоторые города тонут из-за повышения уровня моря, медленно вторгающегося на их берега, в то время как другие тонут из-за чрезмерной закачки грунтовых вод, что приводит к изменению давления и объема, что приводит к погружению земли под воду.