Милое антистресс-кафе с не менее милыми собачками в Таиланде (Фото)

Что может лучше снять стресс после тяжелого рабочего дня, чем милые корги, с которыми вы можете провести свободное время? Именно так и считают основатели необычного антистресс-кафе, которое открыло свои двери для посетителей в Таиланде.