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Воскресенье, 12.05.2019
Виртуальная экскурсия: удивительные снимки Грузии (Фото)
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Виртуальная экскурсия: удивительные снимки Грузии (Фото)

Аргентинский фотограф Пабло Феррари живет в Грузии. Он успел побывать в самых разных частях страны и запечатлеть на своих снимках картины из будничной жизни грузинского народа. Его фотографии показывают нам Грузию через причудливый фильтр авторского восприятия, и на них эта прекрасная страна выглядит иллюстрацией к сказочной повести.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Грузия, Страна, Фотограф, Пабло Феррари, Аргентинский фотограф.
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