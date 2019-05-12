Виртуальная экскурсия: удивительные снимки Грузии (Фото)

Аргентинский фотограф Пабло Феррари живет в Грузии. Он успел побывать в самых разных частях страны и запечатлеть на своих снимках картины из будничной жизни грузинского народа. Его фотографии показывают нам Грузию через причудливый фильтр авторского восприятия, и на них эта прекрасная страна выглядит иллюстрацией к сказочной повести.