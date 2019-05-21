National Geographic: фотопроект, которые объединяет народы разных национальностей Каждый год журнал National Geographic проводит конкурс на звание лучшего тревел-фотографа года. Фотографы со всего мира присылают в издание свои захватывающие работы. Судьи выбирают те фотографии, которые вдохновляют и рассказывают историю места, где они сделаны.