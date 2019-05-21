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Среда, 22.05.2019
National Geographic: фотопроект, которые объединяет народы разных национальностей
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National Geographic: фотопроект, которые объединяет народы разных национальностей

Каждый год журнал National Geographic проводит конкурс на звание лучшего тревел-фотографа года. Фотографы со всего мира присылают в издание свои захватывающие работы. Судьи выбирают те фотографии, которые вдохновляют и рассказывают историю места, где они сделаны.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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National Geographic, Фотоконкурс, Разные национальности, Тревел-конкурс.
10:57 Вт, 21 Май 2019 Телеграф
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