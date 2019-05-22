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Четверг, 23.05.2019
Необычные блюда испанской кухни, которые вы точно заходите попробовать
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Необычные блюда испанской кухни, которые вы точно заходите попробовать

Испанская кухня славится паэльей, хамоном, а также большим количеством потрясающе приготовленных морепродуктов. Но, как и в любой другой стране, в Испании тоже есть блюда, которые совсем непонятны жителям других стран, они даже считают их странными. Хотите узнать, что это за блюда? Тогда эта статья специально для вас!
sreda.temadnya.com
Фото: pixabay.com
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22:27 Ср, 22 Май 2019 Телеграф
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