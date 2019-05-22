Необычные блюда испанской кухни, которые вы точно заходите попробовать Испанская кухня славится паэльей, хамоном, а также большим количеством потрясающе приготовленных морепродуктов. Но, как и в любой другой стране, в Испании тоже есть блюда, которые совсем непонятны жителям других стран, они даже считают их странными. Хотите узнать, что это за блюда? Тогда эта статья специально для вас!