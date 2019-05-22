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Необычные факты о Исландии или как заочно познакомится со страной льдов
Единственная страна в мире, где для того, чтобы заплатить за ужин, порой приходится брать кредит, - чарующая Исландия. Пейзажи здесь так далеки от привычных, что позволяют снимать фантастические фильмы без всяких там декораций. Причин, чтобы отказываться от посещения этой удивительной страны теперь, когда вулкан с труднопроизносимым названием давно "выключен", просто нет…
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