Необычные факты о Исландии или как заочно познакомится со страной льдов

Единственная страна в мире, где для того, чтобы заплатить за ужин, порой приходится брать кредит, - чарующая Исландия. Пейзажи здесь так далеки от привычных, что позволяют снимать фантастические фильмы без всяких там декораций. Причин, чтобы отказываться от посещения этой удивительной страны теперь, когда вулкан с труднопроизносимым названием давно "выключен", просто нет…