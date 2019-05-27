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Удивительные фотоснимки самых красочных мест на планете
Среди всего разнообразия природных ландшафтов встречаются такие места, где кажется, что попал в другой, сказочный, мир. Невероятное сочетание и буйство красок заставляют поверить в то, что природа специально собрала всю палитру в одном месте, чтобы показать свою красоту.
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