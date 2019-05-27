Страшные снаружи, "добрые" внутри: мосты, которые на самом деле вполне безопасные

Самые страшные в мире мосты известны своими крутыми склонами и высотой. Некоторые мосты, которые могут выглядеть ужасно, на самом деле относительно безопасны для пересечения. Другие, таят в себе опасность для тех, кто идет по ним.