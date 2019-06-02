Интересные факты о Аргентинском леднике Перито Морено Ледник сыграл важную роль в защите приграничной территории Аргентины от притязаний соседней страны – Чили. Сегодня он привлекает толпы туристов, и, просмотрев подборку фотографий от Мартина Сен-Амана, Кристофа Бергера и Якуба Поломски, вы легко поймете, почему.