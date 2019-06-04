Райское место: познавательные факты о Ниагарском водопаде, которые вы не знали

Ниагарский водопад - красивейшее место на Земле. А знали ли вы, что он состоит из трех водопадов? Нет? В списке ниже представлены самые интересные факты о данном водопаде!