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Суббота, 08.06.2019
Советы туристам, которые не хотят портить хорошее отношение с персоналом отеля
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Советы туристам, которые не хотят портить хорошее отношение с персоналом отеля

Горничным по всему миру приходится мириться со множеством нюансов в своей работе: от мелких неприятностей до серьезных случаев. Издание Business Insider на условиях полной анонимности опросило сотрудников отелей, и те поделились переживаниями, назвав 10 вещей, которые им очень хотелось бы сказать гостям, если бы не служебные инструкции и боязнь разозлить руководство.
bigpicture.ru
Фото: pixabay.com
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