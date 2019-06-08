Советы туристам, которые не хотят портить хорошее отношение с персоналом отеля

Горничным по всему миру приходится мириться со множеством нюансов в своей работе: от мелких неприятностей до серьезных случаев. Издание Business Insider на условиях полной анонимности опросило сотрудников отелей, и те поделились переживаниями, назвав 10 вещей, которые им очень хотелось бы сказать гостям, если бы не служебные инструкции и боязнь разозлить руководство.