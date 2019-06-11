Трущобы в центре большого города (Фото) Посещение жилого квартала Xiancun изначально входило в мои планы на время пребывания в городе. Про это место довольно много известно и в ближайшее время оно скорее всего исчезнет с карты города. Останутся лишь фотографии и воспоминания. Данная местность была основана около 800 лет назад и была обычной деревней. Со временем городские джунгли ее поглотили и получилось так, что деревня оказалась в самом центре города.