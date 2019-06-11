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Фабиенишкес: район Вильнюса, в котором проходили съемки мини-сериала "Чернобыль"
Мантас Алишаускас живет в микрорайоне Вильнюса, где снимали мини-сериал HBO "Чернобыль". Более того, его друг работал над производством серий, так что Мантас знал о готовящемся проекте задолго до шумихи. Сам литовец признается, что далек от мира кино и даже не хотел смотреть сериал, но все же провел для нас экскурсию по местам съемок.
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