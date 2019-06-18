ТОП-30 самых красивых национальных парков мира В 2014 году американский телевизионный канал CNN составил рейтинг 30 самых красивых национальных парков в мире. Критериями оценки были красота природы и живописность мест, безопасность и гостеприимство местных жителей. Телеканал обратил внимание, что парки США в рейтинге не участвуют.