"Венеция" Лос-Анджелеса: безумный пляж Венис Бич (Фото)

В Лос-Анджелесе есть своя "Венеция", знаменитая бесконечным, веселым хаосом. Этот район города всегда привлекал людей творческих профессий и туристов со всего мира. Венис Бич – особое место, где можно найти любую субкультуру и развлечение. Дотан Сагай фотографирует эту магическую локацию, создавая снимки, наполненные безудержным весельем.