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Воскресенье, 30.06.2019
Привычки с немецким акцентом: странности, с которыми вы столкнетесь в Германии
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Привычки с немецким акцентом: странности, с которыми вы столкнетесь в Германии

У немцев много необычных привычек, которые заставят вас удивляться. Отправляясь в Германию, будьте готовы к бутербродам с сырым фаршем или отсутствию мочалок. Со временем ко всему можно привыкнуть. Не исключено, что в немецких странностях есть рациональное зерно. Не узнаешь, пока не попробуешь. Итак, предлагаем топ 10 самых необычных привычек с немецким акцентом.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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