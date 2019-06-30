Привычки с немецким акцентом: странности, с которыми вы столкнетесь в Германии

У немцев много необычных привычек, которые заставят вас удивляться. Отправляясь в Германию, будьте готовы к бутербродам с сырым фаршем или отсутствию мочалок. Со временем ко всему можно привыкнуть. Не исключено, что в немецких странностях есть рациональное зерно. Не узнаешь, пока не попробуешь. Итак, предлагаем топ 10 самых необычных привычек с немецким акцентом.