Почувствуйте себя Индианой Джонсом: где в мире можно поискать утраченные сокровища

Собираетесь в отпуск? Почему бы вам не совместить приятное с полезным и не отправиться на поиски потерянных сокровищ? В мире немало подобных мест, где, по легендам, спрятаны клады стоимостью в миллионы долларов. И далее вы узнаете о самых известных из них.