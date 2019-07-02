По стопам сказок: статуи, посвященные любимым рассказам детства (Фото) Большинстве великих статуй в городах — это короли и полководцы, нередко восседающие на лошади. Нередки также стати великих писателей, поэтов, художников и мыслителей. Однако скульптур и статуй, посвященных сказкам, мало, и в нашей статьей мы собрали семь из них — самых известных.