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Вторник, 02.07.2019
По стопам сказок: статуи, посвященные любимым рассказам детства (Фото)
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По стопам сказок: статуи, посвященные любимым рассказам детства (Фото)

Большинстве великих статуй в городах — это короли и полководцы, нередко восседающие на лошади. Нередки также стати великих писателей, поэтов, художников и мыслителей. Однако скульптур и статуй, посвященных сказкам, мало, и в нашей статьей мы собрали семь из них — самых известных.
kulturologia.ru
Фото: kulturologia.ru
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