Здесь голубей вы не найдете: места с непривычными экзотическими животными (Фото)

Так же, как мы привыкли к огромному количеству голубей на наших улицах, жители других стран привыкли к собственным "попрошайкам". Кто бы мог подумать, что в Таиланде к тебе неожиданно может подбежать десяток обезьян, а в городке Нара в Японии люди спокойно соседствуют со стадами оленей? Вот десятка удивительных мест, в которых проживают совершенно непривычные для нас "голуби-попрошайки".