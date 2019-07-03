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Среда, 03.07.2019
Здесь голубей вы не найдете: места с непривычными экзотическими животными (Фото)
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Здесь голубей вы не найдете: места с непривычными экзотическими животными (Фото)

Так же, как мы привыкли к огромному количеству голубей на наших улицах, жители других стран привыкли к собственным "попрошайкам". Кто бы мог подумать, что в Таиланде к тебе неожиданно может подбежать десяток обезьян, а в городке Нара в Японии люди спокойно соседствуют со стадами оленей? Вот десятка удивительных мест, в которых проживают совершенно непривычные для нас "голуби-попрошайки".
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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