"Страна льдов" с высоты птичьего полета (Фото) "Ледяная страна" Исландия расположена в северной части Атлантического океана. Говорят, что необязательно лететь на Марс, чтобы увидеть неземные пейзажи, можно приехать в Исландию. На фото, наверное, самый легендарный и знаменитый пляж, из всех, что покрыты вулканическим, черным песком, пляж — это Блек Бич (англ. Black Beach).