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Пятница, 12.07.2019
Удивительный Мадрид в инфракрасных снимках (Фото)
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Удивительный Мадрид в инфракрасных снимках (Фото)

Ян Филипп (Yann Philippe) — фотограф из Парижа, Франция, который во время своей поездки в Мадрид однажды бродил по городу и пытался уловить его атмосферу, гуляя по местам, куда его вела растительность. Решив поэкспериментировать с фильтрами, он сделал фильтр, с помощью которого снимки выглядят так, будто сделаны на старой плёнке Kodak Aerochrome, и показал нам Мадрид таким, каким мы его раньше не видели.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Испания, Мадрид, Город, Инфракрасная фотография, Ян Филипп, Инфракрасный снимок.
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