Удивительный Мадрид в инфракрасных снимках (Фото) Ян Филипп (Yann Philippe) — фотограф из Парижа, Франция, который во время своей поездки в Мадрид однажды бродил по городу и пытался уловить его атмосферу, гуляя по местам, куда его вела растительность. Решив поэкспериментировать с фильтрами, он сделал фильтр, с помощью которого снимки выглядят так, будто сделаны на старой плёнке Kodak Aerochrome, и показал нам Мадрид таким, каким мы его раньше не видели.