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Четверг, 25.07.2019
ТОП-10 интересных мест на планете, еще не истоптанных туристами
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ТОП-10 интересных мест на планете, еще не истоптанных туристами

Туристы уже успели обойти большую часть планеты. Заброшенные города, пустыни, пирамиды, где кипела жизнь и отправлялись странные религиозные ритуалы - все это есть на десятках тысяч фотографий, заботливо размещенных на каминных полках и стенах квартир. Путешествия утрачивают свою прелесть именно потому, что становятся растиражированным способом отдыха.
bigpicture.ru
Фото: pixabay.com
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