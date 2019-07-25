ТОП-10 интересных мест на планете, еще не истоптанных туристами

Туристы уже успели обойти большую часть планеты. Заброшенные города, пустыни, пирамиды, где кипела жизнь и отправлялись странные религиозные ритуалы - все это есть на десятках тысяч фотографий, заботливо размещенных на каминных полках и стенах квартир. Путешествия утрачивают свою прелесть именно потому, что становятся растиражированным способом отдыха.