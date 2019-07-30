Иногда туризм выходит на новый уровень: самые необычные виды путешествий Культурное воздействие туризма на человека сомнений не вызывает. Однако иногда туризм выходит на новый уровень — людям нужно нечто большее, чем просто обыкновенное знакомство с культурой. Так, благодаря любопытству, рождаются новые виды туризма.