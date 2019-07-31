"Город знаменитых теней": Краткая история одного из древнейших городов мира

Этот город видел разных великих правителей, пережил многочисленные войны, набеги и землетрясения. В современном Самарканде сохранились многочисленные древние памятники эпохи Тамерлана и его предков. Город, который называют Городом знаменитых теней притягивает внимание туристов и ученых.