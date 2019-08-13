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Самые интересные и необычные снимки из жизни в Индии

Смотрите фото (20)
Самые интересные и необычные снимки из жизни в Индии
02:51 Сегодня Телеграф

Новости путешествия:Представляю вашему вниманию очередную подборку интересных фотографий жизни людей и событий в Индии.

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    В этой удивительной стране яркие и веселые кадры праздников чередуются с кадрами бедности и нищеты жизни обычных людей.

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    Официальное название — Республика Индия — государство в Южной Азии. Население — 1 340 468 000 человека (22 декабря 2017), территория — 3 287 263 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной Южной Азии. Занимает второе место в мире по численности населения и седьмое по территории. Столица — Нью-Дели. Государственные языки — хинди и английский.

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    Эти снимки сделаны фотографами агентств Рейтер и Ассошиэйтед Пресс в разных частях Индии.

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