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Красивые поздравление с днем рождения 21 августа

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Красивые поздравление с днем рождения 21 августа
09:31 Сегодня Телеграф Фото:pixabay.com

Однако временами из-за нетерпимости к глупости вы слишком откровенны, эгоистичны и высокомерны.

Вы — активный и разносторонний человек с честолюбивым характером и сильными инстинктами, гордый и сообразительный, а также наделенный любопытством и решимостью идти своей дорогой. 

Вы родились 21 августа, знак зодиака Лев. Оптимистический взгляд на вещи и дух отважных поисков побуждают вас творчески выражать свою индивидуальность.

Несмотря на присущую вам энергию и напористость, вы иногда поступаете поспешно или быстро теряете интерес к делу. Не следует поддаваться первому импульсу и браться за выполнение проектов без предварительного планирования.

Нуждаясь в постоянной тренировке ума, вы поражаете окружающих своим остроумием и находчивостью и приводите их в восторг своей убедительной речью и артистизмом. 

На протяжении первых тридцати лет жизни вы уделяете основное внимание таким качествам, как практичность, критичность и взыскательность, а также проявляете интерес к профессионализму. 

По достижении 31 года наступает переломный момент, придающий особое значение личным отношениям и раскрытию музыкальных, артистических или литературных талантов.

В возрасте 61 года особую важность начинают представлять вопросы личной власти и преобразований, а также самосознания и эмоциональности.

Поздравления

Пожелаю настроения,

А еще добра,

Поздравляю с днем рождения,

Счастья и тепла!

С днем рождения поздравляю!

Пусть фартит тебе всегда.

Радости, здоровья, денег

Я желаю для тебя.

С днем рожденья! Жизни яркой,

Полной радостных сюрпризов!

Будет лучшим из подарков

Пусть любовь родных и близких.

Твой сегодня пришел день рождения.

Пожелаю тебе, без сомнения,

Много счастья, здоровья, везения,

Достижений, удачи, терпения.

Путь к тебе пусть все беды забудут,

Лишь любовь и успех рядом будут.

Желаю счастья, здоровья, тепла

И жизнь чтоб чудесной, прекрасной была.

Всегда был уют и теплый был свет,

А дом чтоб родной защищен был от бед.

Счастья, радости, успеха

И огромный мешок смеха

От души тебе желаем.

С днем рождения поздравляем.

Поздравляю с днем рожденья

И желаю вдохновенья,

Лет до ста счастливо жить,

По реке удачи плыть!

С днем рожденья! Красочных событий,

Радости, тепла и доброты,

Впечатлений, удивительных открытий

И сбываются пускай мечты!

Желаю радостью светиться,

На Дне рождения веселиться,

И в будни тоже не грустить,

А счастливо и долго жить!

С прекрасным днем рождения,

Веселья, настроения,

Чтоб было все отлично,

Живи оптимистично.

Пусть будет в жизни сказка,

И от любимых ласка.

Желаю в жизни разнообразия,

В постели немного безобразия,

Побольше классных приключений,

Красивых, ярких впечатлений.

Желаю здоровья безупречного,

Любви в жизни бесконечной.

В долгожданный день рождения

Пожелаю я добра,

Много радости, удачи

И здоровья на года!

Сегодня праздник только твой,

Слова все — в твою честь!

Желаю радости большой,

Удач — не перечесть!

Мечты пусть исполняются,

Финансы — прибавляются!

Всё идет пусть как по маслу.

Будет так, как хочешь ты.

Каждый день встречай, как праздник.

Пусть сбываются мечты!

Оригинальные поздравления с днем рождения 18 августа: стихи и открытки

Поздравляю, поздравляю!

Много радости желаю,

Много денег и любви,

Успеха, славы впереди,

Долголетия и счастья.

Пусть уходят все ненастья.

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