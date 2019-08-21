Красивые поздравление с днем рождения 21 августа

Вы — активный и разносторонний человек с честолюбивым характером и сильными инстинктами, гордый и сообразительный, а также наделенный любопытством и решимостью идти своей дорогой.
Вы родились 21 августа, знак зодиака Лев. Оптимистический взгляд на вещи и дух отважных поисков побуждают вас творчески выражать свою индивидуальность.
Несмотря на присущую вам энергию и напористость, вы иногда поступаете поспешно или быстро теряете интерес к делу. Не следует поддаваться первому импульсу и браться за выполнение проектов без предварительного планирования.
Нуждаясь в постоянной тренировке ума, вы поражаете окружающих своим остроумием и находчивостью и приводите их в восторг своей убедительной речью и артистизмом.
На протяжении первых тридцати лет жизни вы уделяете основное внимание таким качествам, как практичность, критичность и взыскательность, а также проявляете интерес к профессионализму.
По достижении 31 года наступает переломный момент, придающий особое значение личным отношениям и раскрытию музыкальных, артистических или литературных талантов.
В возрасте 61 года особую важность начинают представлять вопросы личной власти и преобразований, а также самосознания и эмоциональности.
Поздравления
Пожелаю настроения,
А еще добра,
Поздравляю с днем рождения,
Счастья и тепла!
С днем рождения поздравляю!
Пусть фартит тебе всегда.
Радости, здоровья, денег
Я желаю для тебя.
С днем рожденья! Жизни яркой,
Полной радостных сюрпризов!
Будет лучшим из подарков
Пусть любовь родных и близких.
Твой сегодня пришел день рождения.
Пожелаю тебе, без сомнения,
Много счастья, здоровья, везения,
Достижений, удачи, терпения.
Путь к тебе пусть все беды забудут,
Лишь любовь и успех рядом будут.
Желаю счастья, здоровья, тепла
И жизнь чтоб чудесной, прекрасной была.
Всегда был уют и теплый был свет,
А дом чтоб родной защищен был от бед.
Счастья, радости, успеха
И огромный мешок смеха
От души тебе желаем.
С днем рождения поздравляем.
Поздравляю с днем рожденья
И желаю вдохновенья,
Лет до ста счастливо жить,
По реке удачи плыть!
С днем рожденья! Красочных событий,
Радости, тепла и доброты,
Впечатлений, удивительных открытий
И сбываются пускай мечты!
Желаю радостью светиться,
На Дне рождения веселиться,
И в будни тоже не грустить,
А счастливо и долго жить!
С прекрасным днем рождения,
Веселья, настроения,
Чтоб было все отлично,
Живи оптимистично.
Пусть будет в жизни сказка,
И от любимых ласка.
Желаю в жизни разнообразия,
В постели немного безобразия,
Побольше классных приключений,
Красивых, ярких впечатлений.
Желаю здоровья безупречного,
Любви в жизни бесконечной.
В долгожданный день рождения
Пожелаю я добра,
Много радости, удачи
И здоровья на года!
Сегодня праздник только твой,
Слова все — в твою честь!
Желаю радости большой,
Удач — не перечесть!
Мечты пусть исполняются,
Финансы — прибавляются!
Всё идет пусть как по маслу.
Будет так, как хочешь ты.
Каждый день встречай, как праздник.
Пусть сбываются мечты!
Поздравляю, поздравляю!
Много радости желаю,
Много денег и любви,
Успеха, славы впереди,
Долголетия и счастья.
Пусть уходят все ненастья.