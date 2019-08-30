Скачать
Пятница, 30.08.2019
"Процесс идет": У Зеленского опровергли информацию о завершении обмена пленными
"Процесс идет": У Зеленского опровергли информацию о завершении обмена пленными
Данилюк в аэропорту прокомментировал обмен пленными (Видео)
Данилюк в аэропорту прокомментировал обмен пленными (Видео)
Определились все участники группового этапа Лиги Европы: составы корзин
Определились все участники группового этапа Лиги Европы: составы корзин
Приметы и обряды на 30 августа - Мирон-ветрогон
Приметы и обряды на 30 августа - Мирон-ветрогон

Новая Зеландия запретила туристам купаться с дельфинами: подробности

Новая Зеландия запретила туристам купаться с дельфинами: подробности
08:30 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото:pixabay.com

Новости путешествия:Люди отвлекает дельфинов от отдыха, сна, а также, что наиболее важно, от заботы о потомстве и полноценного питания.

Купание с дельфинами или экскурсии рядом с их территорией пользуются большой популярностью среди любителей подводного мира. Однако, как отмечают экологи, такое веселье вредит их существованию. Именно поэтому чиновники Новой Зеландии решили запретить этот вид развлечений, предложив выгодную всем альтернативу. 

В источнике отмечают, что этот вид развлечений вредит существованию целого вида, поскольку тесный контакт и общение.

Также чиновники Новой Зеландии аргументируют такой запрет тем, что шум лодок "забирает" у дельфинов около 86% светового дня, который они могли бы проводить при отсутствии интенсивного движения. Поэтому дельфины быстро истощаются и рано умирают. 

Страна утренней свежести: фотопутешествие в Южную Корею

Туры на водном транспорте у восточного побережья, где проживает немало дельфинов, запретили, а на остальной территории уменьшили до 20 минут. В местах, где посмотреть на животных разрешено, можно находиться только утром и до обеда, чтобы дельфины могли больше времени чувствовать себя "дома".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Туристы, Новая Зеландия, Туризм, Путешествие, Дельфины, Запрет.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 30 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Какая польза имбирной воды натощак: вы будете удивлены
03 Рада утвердила новый Кабмин: кто в него вошел
04 "Украинцы летят на родину": между Украиной и РФ стартовал обмен пленными
05 Дефицит кальция: неприятные признаки, которые указывают на нехватку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Макрон провел телефонный разговор с Зеленским
Макрон провел телефонный разговор с Зеленским
Основатель Alibaba предложил работать по 12 часов в неделю
Основатель Alibaba предложил работать по 12 часов в неделю
ВР утвердила календарный план осенней сессии
ВР утвердила календарный план осенней сессии
Рецепт дня: Тарталетки с курицей и грибами
Рецепт дня: Тарталетки с курицей и грибами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь