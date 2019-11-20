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Среда, 20.11.2019
Чудесные места планеты, которые пока не заполонили туристы (Фото)
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Чудесные места планеты, которые пока не заполонили туристы (Фото)

Чтобы отдохнуть в отпуске, мы часто выбираем популярные места для путешествий. И почему-то думаем: «Где много туристов — там и хорошо», но это не всегда правда. В мире существует большое количество поистине райских местечек, которые не очень популярны среди путешественников.
mirvokrugnas.com
Фото: mirvokrugnas.com
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