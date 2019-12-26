Рождественский Будапешт в фотографиях Рижави Тамаша (Фото)

Новости путешествия:Рижави Тамаш, машинист поезда, сделал серию снимков предрождественского Будапешта.

Рижави Тамаш (Rizsavi Tamás) из Венгрии — машинист поезда на железной дороге, который любит фотографировать и влюблён в свой город. В свободное от работы время он гуляет по улицам Будапешта, делая замечательные снимки.