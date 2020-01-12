Скачать
Воскресенье, 12.01.2020
Итоги дня 11 января: Иран признал вину за крушение самолета МАУ, брифинг Зеленского и встреча Путина и Меркель
Итоги дня 11 января: Иран признал вину за крушение самолета МАУ, брифинг Зеленского и встреча Путина и Меркель
Трамп поддержал протестующих в Иране
Трамп поддержал протестующих в Иране
Аталанта Малиновского дала бой Интеру, украинец поцелил в штангу и заработал пенальти (Видео)
Аталанта Малиновского дала бой Интеру (Видео)
Рецепт дня: тарт с мандаринами
Рецепт дня: тарт с мандаринами

Лучшие СМС-поздравления с днем рождения 12 января, поздравительные открытки

Смотрите фото (10)
Лучшие СМС-поздравления с днем рождения 12 января, поздравительные открытки
07:47 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости путешествия:С помощью красивых СМС и поздравительных открыток можно поздравить близкого и родного человека.

  • 1

    В этот чудесный день рождения хотим пожелать побольше здоровья, безумного счастья, любви бесконечной и безупречных побед. Пусть ожидания не будут долгими, дорога будет без препятствий, работа не в тягость, а жизнь в наслаждение!

  • 2

  • 3

    Здоровья, радости, везенья

    Тебе желаем в день рожденья!

    Дарами жизни наслаждаться

    И не грустить, а улыбаться.

     

    Бочонок денег, короб счастья.

    Пусть стороной пройдут ненастья.

    Машину, особняк и дачу.

    И долголетия в придачу!

  • 4

  • 5

    Желаю новых свершений и творческих удач! Чтобы твои умения и знания приносили доход и моральное удовлетворение, а рядом были только приятные люди! А главное, чтобы в душе были покой и гармония. И пусть твои глаза почаще улыбаются.

  • 6

  • 7

    Пусть птица счастья и удачи

    Летает рядом вокруг Вас

    И выполняет все задачи

    Сию минуту, каждый час.

     

    Пускай здоровье крепким будет,

    Теплом наполнена душа,

    А горе пусть про Вас забудет

    И на сегодня, и всегда!

  • 8

  • 9

    День рождения — это праздник,

    Что исполнит все мечты.

    Я желаю тебе счастья,

    Много радости, любви.

     

    Каждый день и в этот праздник

    Пусть сопутствует успех,

    Мимо пусть идет ненастье,

    Радует пусть всех твой смех.

  • 10

  • 11

    Хочу пожелать в твой день рождения: счастья неземного, море незабываемых встреч и чудесных минут, душевного покоя, приятнейших забот, гениальных идей, блестящих побед, взаимной и вечной любви, и пускай все неудачи и невзгоды обходят твой дом стороной!

  • 12

  • 13

    Поздравляю с днём рождения. Желаю, чтобы жизнь для тебя рисовала чудесные картины, показывала весёлые фильмы, сочиняла романтические стихи, играла красивую музыку, писала увлекательные рассказы, вела дорогами успеха и дарила мгновения счастья.

  • 14

  • 15

    Желаю в жизни ярких красок,

    Мечтаний, фейерверков, встреч.

    Сюрпризов и событий разных.

    В судьбу удачу чтоб привлечь.

     

    И сложится пусть гармонично

    Все в жизни будущей твоей.

    А счастье станет пусть привычкой

    В чреде лишь самых лучших дней!

  • 16

  • 17

    Поздравляю с днем рождения. Желаю приливов сил и невероятной энергии в твоих заливах сердца и души. Пусть каждый день будет насыщенным, пусть каждый час будет добрым, пусть каждая минутка будет прекрасной, а каждое биение сердца — счастливым!

  • 18

  • 19

    Поздравляю с днем рождения!

    Тебе здоровья и везения,

    Радости вагон, всех благ!

    В жизни ярких впечатлений,

    И навстречу счастью шаг.

    Пусть всегда звездою яркой

    Светит путеводная звезда,

    И легко даются все дела.

Поздравления с днем рождения: стихи, проза, открытки

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (10)

Все по теме:

Праздник, День рождения, Стихи, Поздравления, Картинки, Открытки, Пожелание, Поздравления с Днем рождения, Проза, 12 января, Поздравления в смс, Поздравления в картинках, Смс поздравления с Днем Рождения, Праздник Дня Рождения, Поздравления с днем рождения в прозе, Поздравления с днем рождения в смс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 От каких вещей стоит избавиться в 2020 году: совет Андре Тана (Фото, Видео)
02 Зеленский поговорил с Рухани: президент Ирана извинился за трагедию самолета МАУ
03 Трагедия самолета МАУ: Зеленский записал видеообращение
04 "Никто не отвертится": о чем договорились Зеленский и Рухани
05 Температура тела здоровых людей постепенно снижается: с чем это связано?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На выборах президента Тайваня переизбрана Цай Инвэнь
На выборах президента Тайваня переизбрана Цай Инвэнь
Рааб возмущен задержанием посла Британии в Тегеране
Рааб возмущен задержанием посла Британии в Тегеране
Боевики четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе
Боевики четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе
12 января - приметы и обряды на Анисьин день
12 января - приметы и обряды на Анисьин день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь