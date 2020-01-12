Лучшие СМС-поздравления с днем рождения 12 января, поздравительные открытки

1 В этот чудесный день рождения хотим пожелать побольше здоровья, безумного счастья, любви бесконечной и безупречных побед. Пусть ожидания не будут долгими, дорога будет без препятствий, работа не в тягость, а жизнь в наслаждение!

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3 Здоровья, радости, везенья Тебе желаем в день рожденья! Дарами жизни наслаждаться И не грустить, а улыбаться. Бочонок денег, короб счастья. Пусть стороной пройдут ненастья. Машину, особняк и дачу. И долголетия в придачу!

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5 Желаю новых свершений и творческих удач! Чтобы твои умения и знания приносили доход и моральное удовлетворение, а рядом были только приятные люди! А главное, чтобы в душе были покой и гармония. И пусть твои глаза почаще улыбаются.

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7 Пусть птица счастья и удачи Летает рядом вокруг Вас И выполняет все задачи Сию минуту, каждый час. Пускай здоровье крепким будет, Теплом наполнена душа, А горе пусть про Вас забудет И на сегодня, и всегда!

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9 День рождения — это праздник, Что исполнит все мечты. Я желаю тебе счастья, Много радости, любви. Каждый день и в этот праздник Пусть сопутствует успех, Мимо пусть идет ненастье, Радует пусть всех твой смех.

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11 Хочу пожелать в твой день рождения: счастья неземного, море незабываемых встреч и чудесных минут, душевного покоя, приятнейших забот, гениальных идей, блестящих побед, взаимной и вечной любви, и пускай все неудачи и невзгоды обходят твой дом стороной!

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13 Поздравляю с днём рождения. Желаю, чтобы жизнь для тебя рисовала чудесные картины, показывала весёлые фильмы, сочиняла романтические стихи, играла красивую музыку, писала увлекательные рассказы, вела дорогами успеха и дарила мгновения счастья.

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15 Желаю в жизни ярких красок, Мечтаний, фейерверков, встреч. Сюрпризов и событий разных. В судьбу удачу чтоб привлечь. И сложится пусть гармонично Все в жизни будущей твоей. А счастье станет пусть привычкой В чреде лишь самых лучших дней!

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17 Поздравляю с днем рождения. Желаю приливов сил и невероятной энергии в твоих заливах сердца и души. Пусть каждый день будет насыщенным, пусть каждый час будет добрым, пусть каждая минутка будет прекрасной, а каждое биение сердца — счастливым!

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