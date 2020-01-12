Лучшие СМС-поздравления с днем рождения 12 января, поздравительные открытки

В этот чудесный день рождения хотим пожелать побольше здоровья, безумного счастья, любви бесконечной и безупречных побед. Пусть ожидания не будут долгими, дорога будет без препятствий, работа не в тягость, а жизнь в наслаждение!
Здоровья, радости, везенья
Тебе желаем в день рожденья!
Дарами жизни наслаждаться
И не грустить, а улыбаться.
Бочонок денег, короб счастья.
Пусть стороной пройдут ненастья.
Машину, особняк и дачу.
И долголетия в придачу!
Желаю новых свершений и творческих удач! Чтобы твои умения и знания приносили доход и моральное удовлетворение, а рядом были только приятные люди! А главное, чтобы в душе были покой и гармония. И пусть твои глаза почаще улыбаются.
Пусть птица счастья и удачи
Летает рядом вокруг Вас
И выполняет все задачи
Сию минуту, каждый час.
Пускай здоровье крепким будет,
Теплом наполнена душа,
А горе пусть про Вас забудет
И на сегодня, и всегда!
День рождения — это праздник,
Что исполнит все мечты.
Я желаю тебе счастья,
Много радости, любви.
Каждый день и в этот праздник
Пусть сопутствует успех,
Мимо пусть идет ненастье,
Радует пусть всех твой смех.
Хочу пожелать в твой день рождения: счастья неземного, море незабываемых встреч и чудесных минут, душевного покоя, приятнейших забот, гениальных идей, блестящих побед, взаимной и вечной любви, и пускай все неудачи и невзгоды обходят твой дом стороной!
Поздравляю с днём рождения. Желаю, чтобы жизнь для тебя рисовала чудесные картины, показывала весёлые фильмы, сочиняла романтические стихи, играла красивую музыку, писала увлекательные рассказы, вела дорогами успеха и дарила мгновения счастья.
Желаю в жизни ярких красок,
Мечтаний, фейерверков, встреч.
Сюрпризов и событий разных.
В судьбу удачу чтоб привлечь.
И сложится пусть гармонично
Все в жизни будущей твоей.
А счастье станет пусть привычкой
В чреде лишь самых лучших дней!
Поздравляю с днем рождения. Желаю приливов сил и невероятной энергии в твоих заливах сердца и души. Пусть каждый день будет насыщенным, пусть каждый час будет добрым, пусть каждая минутка будет прекрасной, а каждое биение сердца — счастливым!
Поздравляю с днем рождения!
Тебе здоровья и везения,
Радости вагон, всех благ!
В жизни ярких впечатлений,
И навстречу счастью шаг.
Пусть всегда звездою яркой
Светит путеводная звезда,
И легко даются все дела.