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Вторник, 25.02.2020
Южноамериканская церковь, похожая на европейский замок (Фото)
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Южноамериканская церковь, похожая на европейский замок (Фото)

Если говорить о внешнем виде церкви Лас-Лахас (Las Lajas) в Колумбии, то она мало похожа на южноамериканскую католическую церковь. Тем не менее, в ней есть присущие южноамериканским церквям особенности: она богато украшена, очень детализирована и, по мнению многих, прекрасна. Можно подумать, что это очередная небольшая базилика в стране, где их полно. Но все же отойдите на несколько шагов от двери церкви и посмотрите вниз. Вас ждет сюрприз.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Церкви, Замки, Лас-Лахас, Европейский замок, Южноамериканская церковь, Церковь Лас-Лахас.
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