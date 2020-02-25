Южноамериканская церковь, похожая на европейский замок (Фото) Если говорить о внешнем виде церкви Лас-Лахас (Las Lajas) в Колумбии, то она мало похожа на южноамериканскую католическую церковь. Тем не менее, в ней есть присущие южноамериканским церквям особенности: она богато украшена, очень детализирована и, по мнению многих, прекрасна. Можно подумать, что это очередная небольшая базилика в стране, где их полно. Но все же отойдите на несколько шагов от двери церкви и посмотрите вниз. Вас ждет сюрприз.