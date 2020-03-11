Скачать
Среда, 11.03.2020
Норвежская сельская архитектура в фотографиях
1 / 15

Норвежская сельская архитектура в фотографиях

Первое, что приходит на ум при слове "Норвегия", это фьорды, викинги и блондинки, но никак не удивительная архитектура. Сегодня мы покажем вам фотографии, демонстрирующие яркие примеры сельской архитектуры Норвегии. Архитектурный стиль варьируется от деревянных церквей, возведённых в средние века, до призрачных природных водопадов и традиционных деревянных домов, построенных в национальном стиле в течение XIX века.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Красота, Норвегия, Природа, Норвежская сельская архитектура.
03:14 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь