Норвежская сельская архитектура в фотографиях Первое, что приходит на ум при слове "Норвегия", это фьорды, викинги и блондинки, но никак не удивительная архитектура. Сегодня мы покажем вам фотографии, демонстрирующие яркие примеры сельской архитектуры Норвегии. Архитектурный стиль варьируется от деревянных церквей, возведённых в средние века, до призрачных природных водопадов и традиционных деревянных домов, построенных в национальном стиле в течение XIX века.