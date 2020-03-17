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Коронавирус: популярные страны, которые находятся на карантине (Фото)

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Коронавирус: популярные страны, которые находятся на карантине (Фото)
15:17 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Страны во всем мире осуществляют меры по замедлению распространения нового коронавируса от национальных карантинов до закрытия школ.

  • 1

    Китай ввел самый большой карантин в истории человечества, чтобы попытаться сдержать появление нового коронавируса.

  • 2

    В Италии 10 марта вступил в силу общенациональный карантин, который ограничивает практически все аспекты жизни 60 миллионов граждан, включая розничную торговлю, досуг, богослужение и поездки.

  • 3

    Испания стала второй европейской страной, которая ввела общенациональный карантин в субботу.

  • 4

    Франция последовала ее примеру, закрыв второстепенные предприятия на выходных. В понедельник она ввела полный карантин, запретив общественные собрания и прогулки на свежем воздухе.

  • 5

    В четверг Ирландия объявила, что наложит карантин на всю страну, чтобы сдержать распространение болезни.

  • 6

    Президент Сальвадора объявил в среду "Алерта Наранжа" - "оранжевое предупреждение".

  • 7

    Дания была одной из первых европейских стран, которые закрыли свои границы в ответ на коронавирус.

  • 8

    Польша объявила о запрете международных поездок в пятницу.

  • 9

    С понедельника Норвегия закрыла порты и аэропорты, хотя оставила границу со Швецией открытой.

  • 10

    Новая Зеландия ввела обязательный 14-дневный карантин для всех лиц, въезжающих в страну.

  • 11

    На следующий день Австралия также ввела обязательный 14-дневный карантин для прибывающих.

  • 12

    В понедельник Евросоюз запретил несущественные поездки в регион как минимум на 30 дней.

  • 13

    Германия также закрыла свои границы с Францией, Швейцарией, Австрией, Данией и Люксембургом.

  • 14

    Канада закрыла свои границы для всех, кто не является гражданином, постоянным жителем или гражданином США.

  • 15

    Перу закрыла свои границы, присоединившись к множеству других правительств, вводящих новые ограничения в воскресенье.

  • 16

    Марокко приостановило международные рейсы в воскресенье.

  • 17

    Кения закрыла школы и запретила въезд в страну нерезидентам, став первой африканской страной, которая ввела такие меры.

  • 18

    Пуэрто-Рико ввел комендантский час и закрыл большинство предприятий, что является одной из самых строгих мер предосторожности, введенных в США.

  • 19

    Чешская Республика закрыла большинство магазинов и ресторанов на десять дней и запретила выезд за границу с понедельника.

  • 20

    Малайзия запретила въезд и выезд из страны и закрыла второстепенные предприятия.

  • 21

    В Минздраве готовы принимать дополнительные меры реагирования в связи с распространением коронавируса в Украине.

Опустошены коронавирусом: туристические места на карантине (Фото)

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Карантин, Страны, Коронавирус.
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