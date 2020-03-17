Коронавирус: популярные страны, которые находятся на карантине (Фото)

1 Китай ввел самый большой карантин в истории человечества, чтобы попытаться сдержать появление нового коронавируса.

2 В Италии 10 марта вступил в силу общенациональный карантин, который ограничивает практически все аспекты жизни 60 миллионов граждан, включая розничную торговлю, досуг, богослужение и поездки.

3 Испания стала второй европейской страной, которая ввела общенациональный карантин в субботу.

4 Франция последовала ее примеру, закрыв второстепенные предприятия на выходных. В понедельник она ввела полный карантин, запретив общественные собрания и прогулки на свежем воздухе.

5 В четверг Ирландия объявила, что наложит карантин на всю страну, чтобы сдержать распространение болезни.

6 Президент Сальвадора объявил в среду "Алерта Наранжа" - "оранжевое предупреждение".

7 Дания была одной из первых европейских стран, которые закрыли свои границы в ответ на коронавирус.

8 Польша объявила о запрете международных поездок в пятницу.

9 С понедельника Норвегия закрыла порты и аэропорты, хотя оставила границу со Швецией открытой.

10 Новая Зеландия ввела обязательный 14-дневный карантин для всех лиц, въезжающих в страну.

11 На следующий день Австралия также ввела обязательный 14-дневный карантин для прибывающих.

12 В понедельник Евросоюз запретил несущественные поездки в регион как минимум на 30 дней.

13 Германия также закрыла свои границы с Францией, Швейцарией, Австрией, Данией и Люксембургом.

14 Канада закрыла свои границы для всех, кто не является гражданином, постоянным жителем или гражданином США.

15 Перу закрыла свои границы, присоединившись к множеству других правительств, вводящих новые ограничения в воскресенье.

16 Марокко приостановило международные рейсы в воскресенье.

17 Кения закрыла школы и запретила въезд в страну нерезидентам, став первой африканской страной, которая ввела такие меры.

18 Пуэрто-Рико ввел комендантский час и закрыл большинство предприятий, что является одной из самых строгих мер предосторожности, введенных в США.

19 Чешская Республика закрыла большинство магазинов и ресторанов на десять дней и запретила выезд за границу с понедельника.

20 Малайзия запретила въезд и выезд из страны и закрыла второстепенные предприятия.