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Как замариновать шашлык из свинины: ТОП лучших рецептов маринадов

Автор
Т. Кармазина
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
91
Как замариновать шашлык из свинины: ТОП лучших рецептов маринадов Новость обновлена 21 августа 2021, 11:47
Шашлыки на костре

Шашлык из свинины - одно из самых распространенных блюд, которые украинцы готовят на любой праздник.

Шашлык из свинины приобрел особую популярность благодаря своей сочности и нежности. Благодаря Дню независимости Украины и самым длинным выходным в августе у нас есть прекрасная возможность насладиться шашлычком, без которого не обходится ни один выход на природу.

В этом материале "Телеграф" публикует 5 лучших рецептов маринада, чтобы блюдо отвечало всем вашим ожиданиям.

Идеальным вариантом для приготовления блюда станет свежее мясо, то есть свежина, с умеренным количеством жира. При отсутствии свежего мяса вполне приемлемым будет использование охлажденного и замороженного продукта.

Шашлык
Шашлык

Шашлык из свинины в маринаде с добавлением уксуса

Ингредиенты:

  • 2 кг свинины;
  • 300 г лука;
  • 1 упаковка магазинной приправы для шашлыка;
  • 250 мл уксуса 6%;
  • соль по вкусу.

Приготовление:

Режем мясо на кубики средних размеров, примерно как 4 спичечных коробка, составленные в куб. Режем лук полукольцами. Помещаем ее в посуду для маринования и слегка перемешиваем, чтобы она дала сок. Кладем к луку мясо и все перемешиваем. Добавляем приправу, перемешиваем. Добавляем уксус и снова перемешиваем. Оставляем мясо мариноваться часа на два. Некоторые повара считают, что лучше, если мясо постоит в маринаде немного дольше — где часов 5. Перед тем как начать нанизывать мясо на шампуры, солим его. Жарим шашлык, располагая шампуры над раскаленными углями. Готовый шашлык подаем с кетчупом или соусом из томатов собственного приготовления, рецепт которого вы найдете ниже.

Рецепт шашлыка в лимонном соке

Ингредиенты:

  • 15 кг свинины;
  • 5-6 крупных луковиц;
  • 10 г специй;
  • 2 лимона;
  • смесь перцев по вкусу;
  • соль.

Приготовление:

Процесс приготовление шашлыка в лимонном соке не сильно отличается от варианта с использованием уксуса. Основное отличие заключается в использовании лимона. Для этого лимоны режем пополам и выжимаем весь сок на порезанные куски свинины. Поливая мясо соком, тщательно перемешивайте его. Маринуется такая свинина не более 3 часов. 

Успех этого рецепта во многом зависит от удачно подобранной количества лимонного сока. Если с соком переборщить, то мясо приобретет неприятный кислый вкус.

Как мариновать шашлык из свинины на кефире

Ингредиенты:

  • 15 кг свежей свинины;
  • 15 г сахара
  • 0,5 л кефира жирностью 32%;
  • 6 луковиц среднего размера;
  • перец, соль.

Приготовление:

Маринад на кефире имеет более мягкое действие. По этой причине настаиваться шашлык должен более длительное время — около 12 часов. Маринад на кефире не содержит большого количества специй. 

В процессе приготовления необходимо, чтобы кефир постепенно пропитал мясо. Для этого подготовлены обычным способом лук и мясо вливаем кефир и перемешиваем. Засыпаем сахар и снова перемешиваем. Даем мясу настояться в течение часа при комнатной температуре. Затем убираем в холодильник часов на 10-11.

Шашлык, замаринованный в майонезе

Ингредиенты:

  • 1 кг свинины;
  • 300 г майонеза;
  • 3 больших луковицы;
  • специи по вкусу;
  • соль.

Приготовление:

Мясо, нарезанное кусочками, заливаем майонезом. В смесь добавляем специи и лук, нарезанный полукольцами. Все перемешиваем, оставляем на 1 час.

Томатный соус для шашлыка

Ингредиенты:

  • 200 г помидор;
  • 4 зубчика чеснока;
  • зелень петрушки.

Приготовление:

Все ингредиенты кладем в блендер и измельчаем в течение двух минут на полной мощности. Соус готов.

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