Как замариновать шашлык из свинины: ТОП лучших рецептов маринадов
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Шашлык из свинины - одно из самых распространенных блюд, которые украинцы готовят на любой праздник.
Шашлык из свинины приобрел особую популярность благодаря своей сочности и нежности. Благодаря Дню независимости Украины и самым длинным выходным в августе у нас есть прекрасная возможность насладиться шашлычком, без которого не обходится ни один выход на природу.
В этом материале "Телеграф" публикует 5 лучших рецептов маринада, чтобы блюдо отвечало всем вашим ожиданиям.
Идеальным вариантом для приготовления блюда станет свежее мясо, то есть свежина, с умеренным количеством жира. При отсутствии свежего мяса вполне приемлемым будет использование охлажденного и замороженного продукта.
Шашлык из свинины в маринаде с добавлением уксуса
Ингредиенты:
- 2 кг свинины;
- 300 г лука;
- 1 упаковка магазинной приправы для шашлыка;
- 250 мл уксуса 6%;
- соль по вкусу.
Приготовление:
Режем мясо на кубики средних размеров, примерно как 4 спичечных коробка, составленные в куб. Режем лук полукольцами. Помещаем ее в посуду для маринования и слегка перемешиваем, чтобы она дала сок. Кладем к луку мясо и все перемешиваем. Добавляем приправу, перемешиваем. Добавляем уксус и снова перемешиваем. Оставляем мясо мариноваться часа на два. Некоторые повара считают, что лучше, если мясо постоит в маринаде немного дольше — где часов 5. Перед тем как начать нанизывать мясо на шампуры, солим его. Жарим шашлык, располагая шампуры над раскаленными углями. Готовый шашлык подаем с кетчупом или соусом из томатов собственного приготовления, рецепт которого вы найдете ниже.
Рецепт шашлыка в лимонном соке
Ингредиенты:
- 15 кг свинины;
- 5-6 крупных луковиц;
- 10 г специй;
- 2 лимона;
- смесь перцев по вкусу;
- соль.
Приготовление:
Процесс приготовление шашлыка в лимонном соке не сильно отличается от варианта с использованием уксуса. Основное отличие заключается в использовании лимона. Для этого лимоны режем пополам и выжимаем весь сок на порезанные куски свинины. Поливая мясо соком, тщательно перемешивайте его. Маринуется такая свинина не более 3 часов.
Успех этого рецепта во многом зависит от удачно подобранной количества лимонного сока. Если с соком переборщить, то мясо приобретет неприятный кислый вкус.
Как мариновать шашлык из свинины на кефире
Ингредиенты:
- 15 кг свежей свинины;
- 15 г сахара
- 0,5 л кефира жирностью 32%;
- 6 луковиц среднего размера;
- перец, соль.
Приготовление:
Маринад на кефире имеет более мягкое действие. По этой причине настаиваться шашлык должен более длительное время — около 12 часов. Маринад на кефире не содержит большого количества специй.
В процессе приготовления необходимо, чтобы кефир постепенно пропитал мясо. Для этого подготовлены обычным способом лук и мясо вливаем кефир и перемешиваем. Засыпаем сахар и снова перемешиваем. Даем мясу настояться в течение часа при комнатной температуре. Затем убираем в холодильник часов на 10-11.
Шашлык, замаринованный в майонезе
Ингредиенты:
- 1 кг свинины;
- 300 г майонеза;
- 3 больших луковицы;
- специи по вкусу;
- соль.
Приготовление:
Мясо, нарезанное кусочками, заливаем майонезом. В смесь добавляем специи и лук, нарезанный полукольцами. Все перемешиваем, оставляем на 1 час.
Томатный соус для шашлыка
Ингредиенты:
- 200 г помидор;
- 4 зубчика чеснока;
- зелень петрушки.
Приготовление:
Все ингредиенты кладем в блендер и измельчаем в течение двух минут на полной мощности. Соус готов.
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