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"Пройдемся по солененькому": Лиза Глинская поделилась рецептами вяленых томатов и маринованных овощей

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
17
"Закатки" на зиму Новость обновлена 07 сентября 2021, 14:27
"Закатки" на зиму

Лиза Глинская рассказала, как можно вкусно замариновать помидоры, баклажаны, капусту и огурцы.

Осень — пора сбора урожая и отличное время для того, чтобы все собранное аккуратно "закатать" в баночки, чтобы зимой побаловать себя вкусными маринованными овощами.

Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф", кондитер Лиза Глинская на своей ютуб-канале и странице в Фейсбуке поделилась простыми и вкусными рецептами домашних и ароматных "закаток".

Вяленые томаты:⁣

Ингредиенты:

  • 3 кг томатов (сорт сливка)⁣
  • оливковое масло⁣
  • соль⁣
  • сахар⁣
  • базилик или орегано (можно и с розмарином)⁣
  • чеснок⁣

Приготовление:

Помойте и просушите томаты. Разрежьте вдоль и извлеките сердцевину (семечки). Разложите половинки на бумажном полотенце срезом вниз, чтобы убрать лишнюю влагу. Смажьте решетку оливковым маслом и выложите на нее половинки томатов срезом вверх.

Посолите, присыпьте их сахаром и травами.

Включите духовку на 80 градусов и поставьте в нее сушиться томаты на 8-12 часов.

Нарежьте слайсами чеснок.

Переложите томаты в стерилизованную баночку, чередуя с чесноком и залейте оливковым маслом.

Маринованные помидоры:⁣

Маринованные помидоры по рецепту Лизы Глинской
Маринованные помидоры по рецепту Лизы Глинской

Ингредиенты:

  • 500 г помидор⁣
  • 3 зубчика чеснока⁣
  • укроп/петрушка⁣
  • 15 г соли⁣
  • 10 г сахара⁣
  • 10 мл уксуса 9%⁣
  • 30 мл оливкового масла⁣

Приготовление:

Как приготовить маринованные помидоры
Как приготовить маринованные помидоры

⁣Маринованные баклажаны:

Маринованные баклажаны по рецепту Лизы Глинской
Маринованные баклажаны по рецепту Лизы Глинской

Ингредиенты⁣:

  • 1 кг баклажанов⁣
  • 1,5 л воды⁣
  • 10 г соли (1 ч. л. с горкой)⁣

⁣Маринад:⁣

  • 1 л воды⁣
  • 25 г соли (2,5 ч. .л с горкой)⁣
  • 40 г сахара (1,5 ст. л. с горкой)⁣
  • 60 мл растительного масла (рафинированного, 3 ст. л.)⁣
  • 70 мл уксуса (6%) (4,5 ст. л.)⁣
  • 20 горошин черного перца⁣
  • 3 зубчика чеснока (по желанию можно взять до 8 зубчиков)⁣
  • 2 г хмели-сунели (щепотка)⁣

Приготовление:

Как приготовить маринованные баклажаны
Как приготовить маринованные баклажаны

⁣Маринованная капуста:⁣

Маринованная капуста по рецепту Лизы Глинской
Маринованная капуста по рецепту Лизы Глинской

Ингредиенты:

  • 2,5 кг капусты⁣
  • 1 головка чеснока⁣
  • 500 г свеклы⁣
  • 300 г моркови⁣
  • 2-3 лавровых листа⁣
  • 20 г укропа (небольшой пучок)⁣
  • 20-30 горошин черного перца⁣
  • 1 острый перец (по желанию) ⁣

⁣Маринад:⁣

  • 4 л воды ⁣
  • 300 мл уксуса (1,2 стакана объемом 250 мл, 6%)⁣
  • 200 г соли (6,5 ст. л. с горкой)⁣
  • 100 г сахара (4 ст. л. с горкой)⁣

Приготовление:

Как приготовить маринованную капусту
Как приготовить маринованную капусту

Малосольные огурцы:⁣

Малосольные огурцы по рецепту Лизы Глинской
Малосольные огурцы по рецепту Лизы Глинской

Ингредиенты:

  • 1 кг огурцов⁣
  • 1 ст. л. (без горки) соли⁣
  • 1 ч. л. (без горки) сахара⁣
  • 4 зубчика чеснока⁣
  • укроп⁣

Приготовление:

Как приготовить маринованные огурцы
Как приготовить маринованные огурцы

Еще больше рецептов заготовок на зиму вы найдете в материалах "Телеграфа".

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