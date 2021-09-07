"Пройдемся по солененькому": Лиза Глинская поделилась рецептами вяленых томатов и маринованных овощей
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Лиза Глинская рассказала, как можно вкусно замариновать помидоры, баклажаны, капусту и огурцы.
Осень — пора сбора урожая и отличное время для того, чтобы все собранное аккуратно "закатать" в баночки, чтобы зимой побаловать себя вкусными маринованными овощами.
Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф", кондитер Лиза Глинская на своей ютуб-канале и странице в Фейсбуке поделилась простыми и вкусными рецептами домашних и ароматных "закаток".
Вяленые томаты:
Ингредиенты:
- 3 кг томатов (сорт сливка)
- оливковое масло
- соль
- сахар
- базилик или орегано (можно и с розмарином)
- чеснок
Приготовление:
Помойте и просушите томаты. Разрежьте вдоль и извлеките сердцевину (семечки). Разложите половинки на бумажном полотенце срезом вниз, чтобы убрать лишнюю влагу. Смажьте решетку оливковым маслом и выложите на нее половинки томатов срезом вверх.
Посолите, присыпьте их сахаром и травами.
Включите духовку на 80 градусов и поставьте в нее сушиться томаты на 8-12 часов.
Нарежьте слайсами чеснок.
Переложите томаты в стерилизованную баночку, чередуя с чесноком и залейте оливковым маслом.
Маринованные помидоры:
Ингредиенты:
- 500 г помидор
- 3 зубчика чеснока
- укроп/петрушка
- 15 г соли
- 10 г сахара
- 10 мл уксуса 9%
- 30 мл оливкового масла
Приготовление:
Маринованные баклажаны:
Ингредиенты:
- 1 кг баклажанов
- 1,5 л воды
- 10 г соли (1 ч. л. с горкой)
Маринад:
- 1 л воды
- 25 г соли (2,5 ч. .л с горкой)
- 40 г сахара (1,5 ст. л. с горкой)
- 60 мл растительного масла (рафинированного, 3 ст. л.)
- 70 мл уксуса (6%) (4,5 ст. л.)
- 20 горошин черного перца
- 3 зубчика чеснока (по желанию можно взять до 8 зубчиков)
- 2 г хмели-сунели (щепотка)
Приготовление:
Маринованная капуста:
Ингредиенты:
- 2,5 кг капусты
- 1 головка чеснока
- 500 г свеклы
- 300 г моркови
- 2-3 лавровых листа
- 20 г укропа (небольшой пучок)
- 20-30 горошин черного перца
- 1 острый перец (по желанию)
Маринад:
- 4 л воды
- 300 мл уксуса (1,2 стакана объемом 250 мл, 6%)
- 200 г соли (6,5 ст. л. с горкой)
- 100 г сахара (4 ст. л. с горкой)
Приготовление:
Малосольные огурцы:
Ингредиенты:
- 1 кг огурцов
- 1 ст. л. (без горки) соли
- 1 ч. л. (без горки) сахара
- 4 зубчика чеснока
- укроп
Приготовление:
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