"Пройдемся по солененькому": Лиза Глинская поделилась рецептами вяленых томатов и маринованных овощей

Лиза Глинская рассказала, как можно вкусно замариновать помидоры, баклажаны, капусту и огурцы.

Осень — пора сбора урожая и отличное время для того, чтобы все собранное аккуратно "закатать" в баночки, чтобы зимой побаловать себя вкусными маринованными овощами.

Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф", кондитер Лиза Глинская на своей ютуб-канале и странице в Фейсбуке поделилась простыми и вкусными рецептами домашних и ароматных "закаток".

Вяленые томаты:⁣

Ингредиенты:

3 кг томатов (сорт сливка)⁣

оливковое масло⁣

соль⁣

сахар⁣

базилик или орегано (можно и с розмарином)⁣

чеснок⁣

⁣Приготовление:

Помойте и просушите томаты. Разрежьте вдоль и извлеките сердцевину (семечки). Разложите половинки на бумажном полотенце срезом вниз, чтобы убрать лишнюю влагу. Смажьте решетку оливковым маслом и выложите на нее половинки томатов срезом вверх.

Посолите, присыпьте их сахаром и травами.

Включите духовку на 80 градусов и поставьте в нее сушиться томаты на 8-12 часов.

Нарежьте слайсами чеснок.

Переложите томаты в стерилизованную баночку, чередуя с чесноком и залейте оливковым маслом.

Маринованные помидоры:⁣

Маринованные помидоры по рецепту Лизы Глинской

Ингредиенты:

500 г помидор⁣

3 зубчика чеснока⁣

укроп/петрушка⁣

15 г соли⁣

10 г сахара⁣

10 мл уксуса 9%⁣

30 мл оливкового масла⁣

Приготовление:

Как приготовить маринованные помидоры

⁣Маринованные баклажаны:

Маринованные баклажаны по рецепту Лизы Глинской

Ингредиенты⁣:

1 кг баклажанов⁣

1,5 л воды⁣

10 г соли (1 ч. л. с горкой)⁣

⁣Маринад:⁣

1 л воды⁣

25 г соли (2,5 ч. .л с горкой)⁣

40 г сахара (1,5 ст. л. с горкой)⁣

60 мл растительного масла (рафинированного, 3 ст. л.)⁣

70 мл уксуса (6%) (4,5 ст. л.)⁣

20 горошин черного перца⁣

3 зубчика чеснока (по желанию можно взять до 8 зубчиков)⁣

2 г хмели-сунели (щепотка)⁣

Приготовление:

Как приготовить маринованные баклажаны

⁣Маринованная капуста:⁣

Маринованная капуста по рецепту Лизы Глинской

Ингредиенты:

2,5 кг капусты⁣

1 головка чеснока⁣

500 г свеклы⁣

300 г моркови⁣

2-3 лавровых листа⁣

20 г укропа (небольшой пучок)⁣

20-30 горошин черного перца⁣

1 острый перец (по желанию) ⁣

⁣Маринад:⁣

4 л воды ⁣

300 мл уксуса (1,2 стакана объемом 250 мл, 6%)⁣

200 г соли (6,5 ст. л. с горкой)⁣

100 г сахара (4 ст. л. с горкой)⁣

Приготовление:

Как приготовить маринованную капусту

Малосольные огурцы:⁣

Малосольные огурцы по рецепту Лизы Глинской

Ингредиенты:

1 кг огурцов⁣

1 ст. л. (без горки) соли⁣

1 ч. л. (без горки) сахара⁣

4 зубчика чеснока⁣

укроп⁣

Приготовление:

Как приготовить маринованные огурцы

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