Блинчики, маффины и печенье: сладкие идеи блюд для завтрака из овсяной муки

Рецепты для тех, кому надоели обычные овсяные хлопья

Овсянка на завтрак — популярное блюдо, которое готовят утром большинство семей. Но когда изо дня в день вы кушаете эту, несомненно, полезную кашу, это превращается в кулинарную рутину, из которой нужно выходить как можно скорее.

Тем, кому поднадоели привычные овсяные хлопья, "Телеграф" предлагает приготовить вкусные сладости, используя на выбор несколько предложенных нами рецептов. Блюда получаются вкусными, ароматными, а главное — полезными для здоровья.

Блинчики из овсяной муки

Ингредиенты:

Мука овсяная – 1 стакан

Мука пшеничная – ½ стакана

Вода – 500-600 мл

Яйцо — 3 шт.

Соль — щепотка

Приготовление:

Подогрейте воду до комнатной температуры. Просейте муку, смешайте два используемых вида. В отдельной мисочке взбейте яйцо с солью. Сахар добавлять не надо. Овсяная мука сама по себе слегка сладковата. Маленькой струйкой влейте в яичную смесь воду, частями муку и не переставайте вымешивать. На 35-40 минут оставьте тесто в покое, накрыв салфеткой или крышкой. Потом влейте остальную воду и хорошенько все вымешайте. Нагрейте сковороду, смазанную салом или сливочным маслом, если сковорода не антипригарная.

Блинчики получаются очень нежными и мягкими. Как правило, они подаются с медом, вареньем или джемом.

Маффины из овсяной муки

Ингредиенты:

Хлопья овсяные – 150 г

Яйца — 2 шт.

Сахар — 1 десертная ложка

Йогурт — 1/3 стакана

Лимонный сок — 1,5 столовые ложки

Разрыхлитель для теста или гашеная сода — щепотка

Очищенные грецкие орехи — 50 г

Соль — щепотка

Приготовление:

Из общего количества хлопьев отложите столовую ложку, остальное нужно перемолоть на блендере в муку. Отделите желтки, взбейте их с сахаром в пену. Добавьте все остальные ингредиенты, вымешайте. В самом конце всыпьте в будущие маффины оставшиеся овсяные хлопья и перемолотые орешки. Взбейте до пены белки и соль, введите в получившееся тесто. Разложите его по формочкам, заполняя их на треть. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте маффины полчаса. Дверцу духовки не открывайте.

Овсяное печенье без муки

Ингредиенты:

Овсяные хлопья – 150 г

Банан – 2 шт

Миндаль, фисташки, изюм, тыквенные и подсолнечные семечки — по 50 г

Натуральный мед — 3 столовые ложки

Приготовление:

Измельчите в муку хлопья. Можно не все, а половину. Разогрейте духовку, подсушите в ней миндаль, фисташки, семечки. Их нужно перемолоть, но не в муку, а так, чтобы остались небольшие кусочки. Банан нужно размять вилочкой в пюре. Добавьте в общую массу, перемешайте. Введите мед и изюм, выложите получившееся тесто на противень. Выпекайте 20-25 минут в разогретой до 190 градусов духовке.

Приятного аппетита!

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