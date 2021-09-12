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Жареные белые грибы: топ-3 рецепта приготовления с картофелем, луком и яйцами

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
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Жареные грибы Новость обновлена 12 сентября 2021, 20:07
Жареные грибы

Простые рецепты жареных белых грибов, которые легко приготовить дома.

Наступила осень, и в лесах появляется все больше грибов, а это значит, что и грибников становится все больше. Перед тем, как отправится собирать грибы, обязательно ознакомьтесь правилами их сборки, о которых ранее писал "Телеграф".

И вот, когда дома есть много грибов, нужно думать, что же из них приготовить. "Телеграф" предлагает Вам три вкусных рецепта жареных грибов: с картошкой, луком и яйцами.

Жареные белые грибы:

Жареные белые грибы
Жареные белые грибы

Ингредиенты:

  • 1 кг свежих белых грибов
  • оливковое масло
  • соль, свежемолотый черный перец

Приготовление:

Почистите грибы и промойте их под проточной водой в дуршлаге, не замачивая в воде. Стряхните лишнюю воду. Не отделяя шляпки от ножек, нарежьте грибы тонкими ломтиками.

В большую сковороду обязательно с толстым дном налейте оливковое масло слоем в палец толщиной. На максимальном огне разогрейте масло и осторожно выложите грибы.

Через 30 сек. чуть убавьте огонь и жарьте грибы, время от времени помешивая, пока они не приобретут золотистый оттенок, обычно 7 мин.

Снимите с огня, посолите, поперчите по вкусу и немедленно подавайте.

Грибы, жаренные с картофелем и луком

Грибы, жаренные с картофелем и луком
Грибы, жаренные с картофелем и луком

Ингредиенты:

  • 300 г свежих грибов
  • 3 крупные картофелины
  • 1 большая луковица
  • растительное масло для обжаривания
  • соль, перец

Приготовление:

Грибы очистить и нарезать крупными кусочками. Картофель и лук очистить. Картофель нарезать тонкими дольками, лук – полукольцами. Разогреть в сковороде немного растительного масла, обжарить картофель до готовности, 15–20 мин.

На другой сковороде обжарить на растительном масле грибы, готовить до полного выпаривания жидкости. Влить еще 1 ст. л. масла, добавить лук и готовить, помешивая, 5 мин.

Добавить грибы с луком в сковороду с картофелем, приправить солью и перцем. Перемешать. Прогреть 1–2 мин.

Грибы с картофелем и яйцами

Грибы с картофелем и яйцами
Грибы с картофелем и яйцами

Ингредиенты:

  • 500 г любых лесных грибов
  • 5 средних картофелин
  • 50 г пармезана
  • 5 яиц
  • 1 маленькая луковица
  • по 3 веточки петрушки и укропа
  • 3 ст.л. сливочного масла
  • соль, черный перец

Приготовление:

Картофель вымойте щеткой, сварите, очистите и нарежьте ломтиками по 1 см. Грибы почистите, отварите в подсоленной кипящей воде, 10 мин., обсушите, мелко нарежьте.

Лук измельчите, обжарьте с грибами в масле в сковороде диаметром 20– 22 см. Выложите картофель в сковороду и обжаривайте, помешивая, 5 мин.

Взбейте яйца, добавьте мелко натертый пармезан и измельченную зелень, посолите, поперчите.

Залейте этой смесью картофель, перемешайте и жарьте под закрытой крышкой с обеих сторон на слабом огне до образования золотисто-коричневой корочки, по 3–4 мин. с каждой стороны. Нарежьте на сектора и подавайте теплыми или холодными.

Ранее "Телеграф" рассказывал об опасных моментах при консервации грибов, а также рассказывал, как замариновать белые грибы на зиму.

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