Жареные белые грибы: топ-3 рецепта приготовления с картофелем, луком и яйцами
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Простые рецепты жареных белых грибов, которые легко приготовить дома.
Наступила осень, и в лесах появляется все больше грибов, а это значит, что и грибников становится все больше. Перед тем, как отправится собирать грибы, обязательно ознакомьтесь правилами их сборки, о которых ранее писал "Телеграф".
И вот, когда дома есть много грибов, нужно думать, что же из них приготовить. "Телеграф" предлагает Вам три вкусных рецепта жареных грибов: с картошкой, луком и яйцами.
Жареные белые грибы:
Ингредиенты:
- 1 кг свежих белых грибов
- оливковое масло
- соль, свежемолотый черный перец
Приготовление:
Почистите грибы и промойте их под проточной водой в дуршлаге, не замачивая в воде. Стряхните лишнюю воду. Не отделяя шляпки от ножек, нарежьте грибы тонкими ломтиками.
В большую сковороду обязательно с толстым дном налейте оливковое масло слоем в палец толщиной. На максимальном огне разогрейте масло и осторожно выложите грибы.
Через 30 сек. чуть убавьте огонь и жарьте грибы, время от времени помешивая, пока они не приобретут золотистый оттенок, обычно 7 мин.
Снимите с огня, посолите, поперчите по вкусу и немедленно подавайте.
Грибы, жаренные с картофелем и луком
Ингредиенты:
- 300 г свежих грибов
- 3 крупные картофелины
- 1 большая луковица
- растительное масло для обжаривания
- соль, перец
Приготовление:
Грибы очистить и нарезать крупными кусочками. Картофель и лук очистить. Картофель нарезать тонкими дольками, лук – полукольцами. Разогреть в сковороде немного растительного масла, обжарить картофель до готовности, 15–20 мин.
На другой сковороде обжарить на растительном масле грибы, готовить до полного выпаривания жидкости. Влить еще 1 ст. л. масла, добавить лук и готовить, помешивая, 5 мин.
Добавить грибы с луком в сковороду с картофелем, приправить солью и перцем. Перемешать. Прогреть 1–2 мин.
Грибы с картофелем и яйцами
Ингредиенты:
- 500 г любых лесных грибов
- 5 средних картофелин
- 50 г пармезана
- 5 яиц
- 1 маленькая луковица
- по 3 веточки петрушки и укропа
- 3 ст.л. сливочного масла
- соль, черный перец
Приготовление:
Картофель вымойте щеткой, сварите, очистите и нарежьте ломтиками по 1 см. Грибы почистите, отварите в подсоленной кипящей воде, 10 мин., обсушите, мелко нарежьте.
Лук измельчите, обжарьте с грибами в масле в сковороде диаметром 20– 22 см. Выложите картофель в сковороду и обжаривайте, помешивая, 5 мин.
Взбейте яйца, добавьте мелко натертый пармезан и измельченную зелень, посолите, поперчите.
Залейте этой смесью картофель, перемешайте и жарьте под закрытой крышкой с обеих сторон на слабом огне до образования золотисто-коричневой корочки, по 3–4 мин. с каждой стороны. Нарежьте на сектора и подавайте теплыми или холодными.
Ранее "Телеграф" рассказывал об опасных моментах при консервации грибов, а также рассказывал, как замариновать белые грибы на зиму.
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