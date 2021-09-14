Варенье, аджика и соус к мясу: топ-5 рецептом заготовок на зиму из сливы
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 15
"Телеграф" рассказывает о самых интересных рецептах заготовок слив на зиму.
Осень — время приготовления различных заготовок на зиму. В ход идет все: и фрукты, и овощи. Одним из самых популярных продуктов, который все хозяйки обязательно "закатывают" в банки, — это сливы.
Из них получаются одни из самых вкусных, простых и любимых заготовок. Более того, из слив можно приготовить не только варенье или компот, но и аджику и вкусный соус к мясу.
"Телеграф" собрал подборку самых интересных и вкусных рецептов заготовок на зиму из слив: густое варенье, компот, аджику, соус к мясу и просто маринованные сливы.
Густое варенье из слив на зиму без загустителя
Ингредиенты:
- Слива -1 кг.
- Сахар — 300-1000гр.
- Лимонная кислота 1/3-ч.л.
С приготовлением можно ознакомиться в видео:
Легкий и вкусный рецепт компота из слив на зиму
Ингредиенты на банку 1,5 л:
- 0,5 кг. сливы
- 125 г. сахара
С приготовлением можно ознакомиться в видео:
Аджика из слив на зиму
Ингредиенты:
- 2 кг сливы без косточек
- 200 гр чеснока
- 3-4 стручка острого перца с семенами
- 200 гр сахара
- 20 гр соли
- 50 гр томатной пасты
Выход готового продукта 1,8 литра.
С приготовлением можно ознакомиться в видео:
Пряный кисло-сладкий острый сливовый соус к мясу
Ингредиенты:
- 2,5 кг слив (с косточками!)
- 400 г сахара
- 25 г соли (2 ч.л.)
- 40 г приправы Карри (4 ч.л. с горкой)
- 1 ч.л. красного острого перца (3 г)
- 1 ч.л. черного молотого перца (3 г)
- 1 ч.л. сухого чеснока (или 4-5 зубков свежего)
Выход готового продукта — 1,7л.
С приготовлением можно ознакомиться в видео:
Маринованные сливы на зиму без стерилизации
Ингредиенты:
- 4 — 4,5 кг крепких слив
- 20 бутонов гвоздики
- 20 горошин душистого перца
- 10 ст.л. коньяка
Маринад:
- 2 литра воды
- 1 кг сахара
- 240 мл 9% уксуса (360 мл 6% яблочного или винного уксуса)
- 1 ч.л. корицы
Выход готового продукта — 10 банок по 0,7 л.
С приготовлением можно ознакомиться в видео:
Также, "Телеграф" предлагает Вам ознакомиться с еще несколькими простыми рецептами, как правильно приготовить маринованные сливы на зиму и просто на закуску.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-