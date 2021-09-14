Варенье, аджика и соус к мясу: топ-5 рецептом заготовок на зиму из сливы

"Телеграф" рассказывает о самых интересных рецептах заготовок слив на зиму.

Осень — время приготовления различных заготовок на зиму. В ход идет все: и фрукты, и овощи. Одним из самых популярных продуктов, который все хозяйки обязательно "закатывают" в банки, — это сливы.

Из них получаются одни из самых вкусных, простых и любимых заготовок. Более того, из слив можно приготовить не только варенье или компот, но и аджику и вкусный соус к мясу.

"Телеграф" собрал подборку самых интересных и вкусных рецептов заготовок на зиму из слив: густое варенье, компот, аджику, соус к мясу и просто маринованные сливы.

Густое варенье из слив на зиму без загустителя

Ингредиенты:

Слива -1 кг.

Сахар — 300-1000гр.

Лимонная кислота 1/3-ч.л.

С приготовлением можно ознакомиться в видео:

Легкий и вкусный рецепт компота из слив на зиму

Ингредиенты на банку 1,5 л:

0,5 кг. сливы

125 г. сахара

С приготовлением можно ознакомиться в видео:

Аджика из слив на зиму

Ингредиенты:

2 кг сливы без косточек

200 гр чеснока

3-4 стручка острого перца с семенами

200 гр сахара

20 гр соли

50 гр томатной пасты

Выход готового продукта 1,8 литра.

С приготовлением можно ознакомиться в видео:

Пряный кисло-сладкий острый сливовый соус к мясу

Ингредиенты:

2,5 кг слив (с косточками!)

400 г сахара

25 г соли (2 ч.л.)

40 г приправы Карри (4 ч.л. с горкой)

1 ч.л. красного острого перца (3 г)

1 ч.л. черного молотого перца (3 г)

1 ч.л. сухого чеснока (или 4-5 зубков свежего)

Выход готового продукта — 1,7л.

С приготовлением можно ознакомиться в видео:

Маринованные сливы на зиму без стерилизации

Ингредиенты:

4 — 4,5 кг крепких слив

20 бутонов гвоздики

20 горошин душистого перца

10 ст.л. коньяка

Маринад:

2 литра воды

1 кг сахара

240 мл 9% уксуса (360 мл 6% яблочного или винного уксуса)

1 ч.л. корицы

Выход готового продукта — 10 банок по 0,7 л.

С приготовлением можно ознакомиться в видео:

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