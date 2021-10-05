Рецепт самого ленивого штруделя со сливами

Этот простой пирог смогут приготовить даже дети.

Пока сезон слив не закончился нужно торопиться и готовить с ними вкусную и полезную выпечку. В сливах, к слову, содержится очень полезный для нашей микрофлоры пектин.

Диетолог Татьяна Лакуста в своем Инстаграм поделилась рецептом самого ленивого штруделя со сливами.

Штрудель со сливами: ингредиенты

Лаваш тонкий бездрожжевой — 2 шт

Сливы — 300-400 гр

Яйцо — 1 шт

Сливочное масло — 2-3 ст л

Сахар — 1 ст л

Овсянка хлопьями — 2-3 ст л

Способ приготовления

Сливы очистите от косточек, порежьте кубиками. На сковороду положите масло, сахар, сливы и тушите 5-7 мин. Хлопья нужно перемолоть в блендере или кофемолке. Лаваш разверните, тушеные сливы выложите на лист, присыпте перемолотые хлопья на сливы, чтоб впиталась жидкость и не вытекла наружу. Лаваш заверните рулетом, края подверните внутрь.Взбитым яйцом намажьте сверху. Отправте в разогретую до 180 градусов духовку на 10 мин. Украсьте сахарной пудрой.

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