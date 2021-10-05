Рецепт самого ленивого штруделя со сливами
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Этот простой пирог смогут приготовить даже дети.
Пока сезон слив не закончился нужно торопиться и готовить с ними вкусную и полезную выпечку. В сливах, к слову, содержится очень полезный для нашей микрофлоры пектин.
Диетолог Татьяна Лакуста в своем Инстаграм поделилась рецептом самого ленивого штруделя со сливами.
Штрудель со сливами: ингредиенты
- Лаваш тонкий бездрожжевой — 2 шт
- Сливы — 300-400 гр
- Яйцо — 1 шт
- Сливочное масло — 2-3 ст л
- Сахар — 1 ст л
- Овсянка хлопьями — 2-3 ст л
Способ приготовления
- Сливы очистите от косточек, порежьте кубиками.
- На сковороду положите масло, сахар, сливы и тушите 5-7 мин.
- Хлопья нужно перемолоть в блендере или кофемолке.
- Лаваш разверните, тушеные сливы выложите на лист, присыпте перемолотые хлопья на сливы, чтоб впиталась жидкость и не вытекла наружу.
- Лаваш заверните рулетом, края подверните внутрь.Взбитым яйцом намажьте сверху. Отправте в разогретую до 180 градусов духовку на 10 мин.
- Украсьте сахарной пудрой.
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