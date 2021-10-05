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Рецепт самого ленивого штруделя со сливами

Автор
Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Штрудель со сливами
Штрудель со сливами

Этот простой пирог смогут приготовить даже дети.

Пока сезон слив не закончился нужно торопиться и готовить с ними вкусную и полезную выпечку. В сливах, к слову, содержится очень полезный для нашей микрофлоры пектин.

Диетолог Татьяна Лакуста в своем Инстаграм поделилась рецептом самого ленивого штруделя со сливами.

Штрудель со сливами: ингредиенты

  • Лаваш тонкий бездрожжевой — 2 шт
  • Сливы — 300-400 гр
  • Яйцо — 1 шт
  • Сливочное масло — 2-3 ст л
  • Сахар — 1 ст л
  • Овсянка хлопьями — 2-3 ст л

Способ приготовления

  1. Сливы очистите от косточек, порежьте кубиками.
  2. На сковороду положите масло, сахар, сливы и тушите 5-7 мин.
  3. Хлопья нужно перемолоть в блендере или кофемолке.
  4. Лаваш разверните, тушеные сливы выложите на лист, присыпте перемолотые хлопья на сливы, чтоб впиталась жидкость и не вытекла наружу.
  5. Лаваш заверните рулетом, края подверните внутрь.Взбитым яйцом намажьте сверху. Отправте в разогретую до 180 градусов духовку на 10 мин.
  6. Украсьте сахарной пудрой.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт насыпного яблочного пирога "3 стакана" от кулинара Татьяны Литвиновой.

Теги:
#Пирог #Штрудель #Сливы
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